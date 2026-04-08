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Wie stark wurde Artemis II
beschleunigt, um von der anfänglichen Erdumlaufbahn Richtung Mond zu fliegen?
Der sogenannte "trans lunar injection burn", für den das European Service
Module der Artemis-II-Mission verantwortlich war, dauerte rund sechs
Minuten und beschleunigte Artemis II auf eine Bahn Richtung Mond.
Insgesamt erhöhte sich die Geschwindigkeit dadurch um 388 Meter/Sekunde, was
knapp 1400 Kilometer pro Stunde entspricht. (ds
/ 8. April
2026)
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