Wie stark wurde Artemis II beschleunigt, um von der anfänglichen Erdumlaufbahn Richtung Mond zu fliegen?

Der sogenannte "trans lunar injection burn", für den das European Service Module der Artemis-II-Mission verantwortlich war, dauerte rund sechs Minuten und beschleunigte Artemis II auf eine Bahn Richtung Mond. Insgesamt erhöhte sich die Geschwindigkeit dadurch um 388 Meter/Sekunde, was knapp 1400 Kilometer pro Stunde entspricht.



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