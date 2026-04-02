Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird der Mond heller, da die Sonne heller wird? Der Mond strahlt nicht selbst, sondern reflektiert lediglich das Licht der Sonne. Und unsere Sonne wird tatsächlich immer heller - ein Phänomen, das sich allerdings in sehr langen Zeiträumen abspielt: Bei ihrer Entstehung dürfte die Sonne etwa 30 Prozent leuchtschwächer gewesen ein, in den nächsten knapp fünf Milliarden Jahren wird ihre Leuchtkraft um etwa zwei Drittel ansteigen. Entsprechend mehr Strahlung bekommt natürlich auch der Mond ab. Dieser entfernt sich allerdings auch langsam von uns, wird am Himmel also allmählich kleiner.

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