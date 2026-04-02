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Wird der Mond heller, da die Sonne
heller wird?
Der Mond strahlt nicht selbst, sondern reflektiert lediglich das Licht der
Sonne. Und unsere Sonne wird tatsächlich immer heller - ein Phänomen, das sich
allerdings in sehr langen Zeiträumen abspielt: Bei ihrer Entstehung dürfte die
Sonne etwa 30 Prozent leuchtschwächer gewesen ein, in den nächsten knapp fünf
Milliarden Jahren wird ihre Leuchtkraft um etwa zwei Drittel ansteigen.
Entsprechend mehr Strahlung bekommt natürlich auch der Mond ab. Dieser entfernt
sich allerdings auch langsam von uns, wird am Himmel also allmählich kleiner.
(ds
/ 2. April
2026)
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