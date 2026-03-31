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Warum zeigt eine Balkenwaage auch auf
dem Mond das korrekte Gewicht an?
Konkret ist in der Frage nicht das Gewicht, sondern die Masse gemeint, zwei
Begriffe, die im Alltag gern gleichbedeutend verwendet werden, es aber nicht
sind. Eine Balkenwaage funktioniert nach einem anderen Prinzip als etwa eine
Personen- oder Federwaage. Mit einer Balkenwaage werden nämlich Massen
verglichen: Wenn man auf der Erde also in die eine Waagschale ein
Zwei-Kilo-Gewicht legt und in die andere Waagschale dann so viele Äpfel, dass
die Waage ausgeglichen ist, würde man die gleiche Menge an Äpfeln auch dann
erhalten, wenn man dieses Experiment auf dem Mond (oder auf dem Mars)
durchführen würde. Bei anderen Waagen werden keine Massen verglichen, sondern es
wird die Gewichtskraft gemessen, die von der Schwerkraft vor Ort abhängig ist.
(ds
/ 31. März
2026)
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