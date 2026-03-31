Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum zeigt eine Balkenwaage auch auf dem Mond das korrekte Gewicht an? Konkret ist in der Frage nicht das Gewicht, sondern die Masse gemeint, zwei Begriffe, die im Alltag gern gleichbedeutend verwendet werden, es aber nicht sind. Eine Balkenwaage funktioniert nach einem anderen Prinzip als etwa eine Personen- oder Federwaage. Mit einer Balkenwaage werden nämlich Massen verglichen: Wenn man auf der Erde also in die eine Waagschale ein Zwei-Kilo-Gewicht legt und in die andere Waagschale dann so viele Äpfel, dass die Waage ausgeglichen ist, würde man die gleiche Menge an Äpfeln auch dann erhalten, wenn man dieses Experiment auf dem Mond (oder auf dem Mars) durchführen würde. Bei anderen Waagen werden keine Massen verglichen, sondern es wird die Gewichtskraft gemessen, die von der Schwerkraft vor Ort abhängig ist.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.