|
|
Wenn die Erde zerstört werden würde,
was hätte das für Folgen für das Sonnensystem?
Mit "zerstören" meint der Fragesteller in diesem Fall die tatsächliche
Zerstörung des gesamten Planeten, wie man sie manchmal in
Science-Fiction-Romanen findet - etwa in "Per Anhalter durch die Galaxis". Würde
also die Erde pulverisiert und ihre Masse wäre plötzlich weg, hätte das für das
Sonnensystem wahrscheinlich vergleichsweise wenig Konsequenzen. Zwar
beeinflussen sich die Planeten auf ihren Bahnen auch gegenseitig, doch ist die
Erde ein verhältnismäßig kleiner Planet, so dass die Folgen für das Gesamtsystem
sicher beherrschbar wären und sie nicht zu chaotischen Bahnen führen würden. Nur
für unseren Mond wären die Konsequenzen dramatischer - sollte er denn die
Zerstörung der Erde überstehen: Er würde seinen Bezugskörper verlieren und in
eine eigene Bahn um die Sonne einschwenken. (ds
/ 30. März
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|