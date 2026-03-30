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Wenn die Erde zerstört werden würde, was hätte das für Folgen für das Sonnensystem?

Mit "zerstören" meint der Fragesteller in diesem Fall die tatsächliche Zerstörung des gesamten Planeten, wie man sie manchmal in Science-Fiction-Romanen findet - etwa in "Per Anhalter durch die Galaxis". Würde also die Erde pulverisiert und ihre Masse wäre plötzlich weg, hätte das für das Sonnensystem wahrscheinlich vergleichsweise wenig Konsequenzen. Zwar beeinflussen sich die Planeten auf ihren Bahnen auch gegenseitig, doch ist die Erde ein verhältnismäßig kleiner Planet, so dass die Folgen für das Gesamtsystem sicher beherrschbar wären und sie nicht zu chaotischen Bahnen führen würden. Nur für unseren Mond wären die Konsequenzen dramatischer - sollte er denn die Zerstörung der Erde überstehen: Er würde seinen Bezugskörper verlieren und in eine eigene Bahn um die Sonne einschwenken.  (ds / 30. März 2026)

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