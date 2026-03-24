Auf ihrer Bahn um das Milchstraßenzentrum vollführt die Sonne eine Wellenbewegung. Wie sieht die genau aus?

Die Sonne umrundet das Zentrum der Milchstraße etwa alle 225 Millionen Jahre, das allerdings nicht auf einer "geraden" Bahn, sondern sie oszilliert um diese Bahn, vollführt also eine Art Wellenbewegung, so dass sie die Ebene der Milchstraße regelmäßig passiert. Die Schwankungen oberhalb und unterhalb der Ebene betragen dabei rund 100 bis 150 Lichtjahre. Etwa alle 50 Millionen Jahre durchquert die Sonne dabei die Milchstraßenebene. Man hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, einen Zusammenhang zwischen dieser Bewegung bzw. den Durchgängen durch die Milchstraßenebene und beispielsweise Perioden mit Artensterben auf der Erde herzustellen, hat bislang aber keinen Zusammenhang gefunden.



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