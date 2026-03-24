|
|
Auf ihrer Bahn um das
Milchstraßenzentrum vollführt die Sonne eine Wellenbewegung. Wie sieht die genau
aus?
Die Sonne umrundet das Zentrum der Milchstraße etwa alle 225 Millionen Jahre,
das allerdings nicht auf einer "geraden" Bahn, sondern sie oszilliert um diese
Bahn, vollführt also eine Art Wellenbewegung, so dass sie die Ebene der
Milchstraße regelmäßig passiert. Die Schwankungen oberhalb und unterhalb der
Ebene betragen dabei rund 100 bis 150 Lichtjahre. Etwa alle 50 Millionen Jahre
durchquert die Sonne dabei die Milchstraßenebene. Man hat in der Vergangenheit
immer wieder versucht, einen Zusammenhang zwischen dieser Bewegung bzw. den
Durchgängen durch die Milchstraßenebene und beispielsweise Perioden mit
Artensterben auf der Erde herzustellen, hat bislang aber keinen Zusammenhang
gefunden. (ds
/ 24. März
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|