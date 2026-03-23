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Was passiert mit einem Doppelsternsystem, wenn einer der Partner stirbt?

Was passiert, wenn das nukleare Leben eines Sterns zu Ende geht, hängt von seiner Masse ab: Masseärmere Sterne enden als Weißer Zwerg und durchlaufen zuvor eine spektakuläre Phase als Planetarischer Nebel, massereichere Sterne enden spektakulär als Supernova und zurück bleibt ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch.

Grundsätzlich kann ein Stern eines Doppelsternsystems einen solchen "Tod" seines Partners überstehen. Im Anschluss besteht das System dann nicht aus zwei Sternen, sondern aus Stern und Weißem Zwerg oder Stern und Neutronenstern oder Stern und Schwarzes Loch. Man kennt viele Beispiele für solche System, der "Tod" des einen bedeutet also nicht unbedingt den Tod des anderen. (ds / 23. März 2026)

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