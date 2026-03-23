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Was passiert mit einem
Doppelsternsystem, wenn einer der Partner stirbt?
Was passiert, wenn das nukleare Leben eines Sterns zu Ende geht, hängt von
seiner Masse ab: Masseärmere Sterne enden als Weißer Zwerg und durchlaufen zuvor
eine spektakuläre Phase als Planetarischer Nebel, massereichere Sterne enden
spektakulär als Supernova und zurück bleibt ein Neutronenstern oder ein
Schwarzes Loch.
Grundsätzlich kann ein Stern eines Doppelsternsystems einen solchen "Tod" seines
Partners überstehen. Im Anschluss besteht das System dann nicht aus zwei
Sternen, sondern aus Stern und Weißem Zwerg oder Stern und Neutronenstern oder
Stern und Schwarzes Loch. Man kennt viele Beispiele für solche System, der "Tod"
des einen bedeutet also nicht unbedingt den Tod des anderen. (ds
/ 23. März
2026)
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