Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte ein Planet in der habitablen Zone eines roten Zwergsterns einen Mond auf einer stabilen Umlaufbahn haben? Das dürfte vielleicht nicht unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich sein. Rote Zwergsterne sind masseärmer als unsere Sonne, die habitable Zone, also der Bereich, in dem die Existenz von flüssigem Wasser auf einer Planetenoberfläche theoretisch möglich wäre, liegt daher deutlich näher an dem Stern als in unserem Sonnensystem. Sollte sich - und auch das ist nicht trivial - tatsächlich ein Mond um einen Planeten in der habitablen Zone um einen Roten Zwerg gebildet haben, zeigen Simulationen, dass dieser seinen Planeten sehr wahrscheinlich nicht dauerhaft umkreisen wird. Je nach Masse des Sterns und auch des Planeten wird der Planet den Mond maximal eine Milliarde Jahre halten können, oft aber auch nur wenige Millionen Jahre. Allerdings lassen sich bestimmte Konfigurationen finden, in denen der Mond länger um den Planeten kreisen würde - diese sind aber sehr speziell und erklären auch noch nicht die Entstehung des Mondes.

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