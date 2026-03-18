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Könnte ein Planet in der habitablen
Zone eines roten Zwergsterns einen Mond auf einer stabilen Umlaufbahn haben?
Das dürfte vielleicht nicht unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich sein.
Rote Zwergsterne sind masseärmer als unsere Sonne, die habitable Zone, also der
Bereich, in dem die Existenz von flüssigem Wasser auf
einer Planetenoberfläche theoretisch möglich wäre, liegt daher deutlich näher an
dem Stern als in unserem Sonnensystem. Sollte sich - und auch das ist nicht
trivial - tatsächlich ein Mond um einen Planeten in der habitablen Zone um einen
Roten Zwerg gebildet haben, zeigen Simulationen, dass dieser seinen Planeten
sehr wahrscheinlich nicht dauerhaft umkreisen wird. Je nach Masse des Sterns und
auch des Planeten wird der Planet den Mond maximal eine Milliarde Jahre halten
können, oft aber auch nur wenige Millionen Jahre. Allerdings lassen sich
bestimmte Konfigurationen finden, in denen der Mond länger um den Planeten
kreisen würde - diese sind aber sehr speziell und erklären auch noch nicht die
Entstehung des Mondes. (ds
/ 18. März
2026)
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