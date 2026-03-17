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Warum haben rote Zwergsterne oft so
starke Strahlungsausbrüche?
Rote Zwergsterne sind masseärmer als unsere Sonne und der häufigste Sterntyp der
Milchstraße. Trotzdem könnten sie alles andere als ideale Muttersterne für
habitable Welten sein: Die Zone, in der die Existenz von flüssigem Wasser auf
einer Planetenoberfläche theoretisch möglich wäre, liegt nämlich aufgrund der
geringeren Leuchtkraft der Roten Zwerge in deutlich geringem Abstand von dem
Stern als etwa in unserem Sonnensystem. Zusätzlich sind rote Zwergsterne bekannt
für häufige und starke Strahlungsausbrüche, die für Leben - insbesondere in so
geringem Abstand - gefährlich sein könnten.
Doch wie kommt es zu diesen Strahlungsausbrüchen bei viel masseärmeren und
kühleren Sternen? Die Wissenschaft vermutet, dass dies mit der schnelleren
Rotation und den dadurch entstehenden stärkeren Magnetfelder zu tun hat. Auch
bei unserer Sonne wird die Aktivität mit dem Magnetfeld in Verbindung gebracht.
(ds
/ 17. März
2026)
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