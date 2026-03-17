Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Warum haben rote Zwergsterne oft so starke Strahlungsausbrüche?

Rote Zwergsterne sind masseärmer als unsere Sonne und der häufigste Sterntyp der Milchstraße. Trotzdem könnten sie alles andere als ideale Muttersterne für habitable Welten sein: Die Zone, in der die Existenz von flüssigem Wasser auf einer Planetenoberfläche theoretisch möglich wäre, liegt nämlich aufgrund der geringeren Leuchtkraft der Roten Zwerge in deutlich geringem Abstand von dem Stern als etwa in unserem Sonnensystem. Zusätzlich sind rote Zwergsterne bekannt für häufige und starke Strahlungsausbrüche, die für Leben - insbesondere in so geringem Abstand - gefährlich sein könnten.

Doch wie kommt es zu diesen Strahlungsausbrüchen bei viel masseärmeren und kühleren Sternen? Die Wissenschaft vermutet, dass dies mit der schnelleren Rotation und den dadurch entstehenden stärkeren Magnetfelder zu tun hat. Auch bei unserer Sonne wird die Aktivität mit dem Magnetfeld in Verbindung gebracht.  (ds / 17. März 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.