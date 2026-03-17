Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum haben rote Zwergsterne oft so starke Strahlungsausbrüche? Rote Zwergsterne sind masseärmer als unsere Sonne und der häufigste Sterntyp der Milchstraße. Trotzdem könnten sie alles andere als ideale Muttersterne für habitable Welten sein: Die Zone, in der die Existenz von flüssigem Wasser auf einer Planetenoberfläche theoretisch möglich wäre, liegt nämlich aufgrund der geringeren Leuchtkraft der Roten Zwerge in deutlich geringem Abstand von dem Stern als etwa in unserem Sonnensystem. Zusätzlich sind rote Zwergsterne bekannt für häufige und starke Strahlungsausbrüche, die für Leben - insbesondere in so geringem Abstand - gefährlich sein könnten. Doch wie kommt es zu diesen Strahlungsausbrüchen bei viel masseärmeren und kühleren Sternen? Die Wissenschaft vermutet, dass dies mit der schnelleren Rotation und den dadurch entstehenden stärkeren Magnetfelder zu tun hat. Auch bei unserer Sonne wird die Aktivität mit dem Magnetfeld in Verbindung gebracht.

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