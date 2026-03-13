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Ist die Sonne am Himmel im Perihel
heller als im Aphel?
Die Erde umrundet die Sonne nicht auf einer exakt
kreisförmigen Bahn. Das führt dazu, dass die Erde der Sonne in unserem Wintern
(Perihel, Anfang Januar) etwa fünf Millionen Kilometer näher ist als in unserem
Sommer (Aphel, Anfang Juli). Dadurch ist die Sonne an unserem Himmel auch
geringfügig größer und uns erreicht etwas mehr Strahlung von der Sonne. Das
lässt sich sogar messen, für das menschliche Auge (man sollte nie ungeschützt
direkt in die Sonne schauen!) ist dieser Unterschied allerdings zu klein. Man
wird - ohne Hilfsmittel - keinen Unterschied bemerken. (ds
/ 13. März
2026)
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