Ist die Sonne am Himmel im Perihel heller als im Aphel?

Die Erde umrundet die Sonne nicht auf einer exakt kreisförmigen Bahn. Das führt dazu, dass die Erde der Sonne in unserem Wintern (Perihel, Anfang Januar) etwa fünf Millionen Kilometer näher ist als in unserem Sommer (Aphel, Anfang Juli). Dadurch ist die Sonne an unserem Himmel auch geringfügig größer und uns erreicht etwas mehr Strahlung von der Sonne. Das lässt sich sogar messen, für das menschliche Auge (man sollte nie ungeschützt direkt in die Sonne schauen!) ist dieser Unterschied allerdings zu klein. Man wird - ohne Hilfsmittel - keinen Unterschied bemerken.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.