Sendet die Wissenschaft auch starke Radiosignale im Rahmen der SETI-Forschung ins All?

Das gezielte Senden von Signalen, um Kontakt zu Außerirdischen aufzunehmen, nennt man auch "Active SETI". Es gab bereits zahlreiche entsprechende Radioaussendungen, die erste dieser Signale in die Weiten des Alls war die Arecibo-Botschaft im Jahr 1974. Sie wurde mit dem Arecibo-Radioteleskop in Richtung des Kugelsternhaufens M 13 geschickt.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.