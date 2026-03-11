Sendet die Wissenschaft auch starke Radiosignale im Rahmen der SETI-Forschung ins All?

|
Das gezielte Senden von Signalen, um Kontakt zu
Außerirdischen aufzunehmen, nennt man auch "Active SETI". Es gab bereits
zahlreiche entsprechende Radioaussendungen, die erste dieser Signale in die
Weiten des Alls war die Arecibo-Botschaft im Jahr 1974. Sie wurde mit dem
Arecibo-Radioteleskop in Richtung des Kugelsternhaufens M 13 geschickt.
