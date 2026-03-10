Sind alle Objekte des Sonnensystem in der Gas- und Staubscheibe um die junge Sonne entstanden oder gibt es auch Objekte, die von der Sonne eingefangen wurden?

Natürlich lässt es sich nicht ausschließen, dass die Sonne ein durch den Weltraum vagabundierendes Objekt eingefangen hat, doch wahrscheinlich ist das nicht. So hat man bislang drei Objekte aufgespürt, die von außerhalb des Sonnensystems stammten, ins innere Sonnensystem gelangten und dann - nach einer Umrundung der Sonne - wieder aus dem System katapultiert wurden. Das Einfangen ist nämlich gar nicht so leicht, wie es sich anhört, es müssen sehr viele Faktoren stimmen. Von daher dürften tatsächlich nahezu alle Objekte des Sonnensystem einen gemeinsamen Ursprung haben.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.