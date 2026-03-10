|
|
Sind alle Objekte des Sonnensystem in
der Gas- und Staubscheibe um die junge Sonne entstanden oder gibt es auch
Objekte, die von der Sonne eingefangen wurden?
Natürlich lässt es sich nicht ausschließen, dass die
Sonne ein durch den Weltraum vagabundierendes Objekt eingefangen hat, doch
wahrscheinlich ist das nicht. So hat man bislang drei Objekte aufgespürt, die
von außerhalb des Sonnensystems stammten, ins innere Sonnensystem gelangten und
dann - nach einer Umrundung der Sonne - wieder aus dem System katapultiert
wurden. Das Einfangen ist nämlich gar nicht so leicht, wie es sich anhört, es
müssen sehr viele Faktoren stimmen. Von daher dürften tatsächlich nahezu alle
Objekte des Sonnensystem einen gemeinsamen Ursprung haben. (ds
/ 10. März
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|