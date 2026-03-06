Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Müssen Astronauten auf Mond oder Mars Sonnenbrillen tragen? Die fehlende Atmosphäre auf dem Mond bzw. die dünne Atmosphäre auf dem Mars sorgt dafür, dass sehr viel mehr ultraviolette Strahlung auf die Oberfläche gelangt als auf der Erde. Eine Sonnenbrille tragen müssen Astronautinnen oder Astronauten deshalb trotzdem nicht - sie müssen ja sowieso einen Raumanzug anziehen, wenn sie sich außerhalb ihres Raumschiffs auf der Oberfläche von Mond oder Mars aufhalten. Und deren Glas in den Helmen ist so ausgelegt, dass es schädliche UV-Strahlung nicht durchlässt. Die Sonnenbrille ist also praktisch in das Visier des Helms eingebaut.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.