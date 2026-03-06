|
Müssen Astronauten auf Mond oder Mars
Sonnenbrillen tragen?
Die fehlende Atmosphäre auf dem Mond bzw. die dünne Atmosphäre auf dem Mars
sorgt dafür, dass sehr viel mehr ultraviolette Strahlung auf die Oberfläche
gelangt als auf der Erde. Eine Sonnenbrille tragen müssen Astronautinnen oder
Astronauten deshalb trotzdem nicht - sie müssen ja sowieso einen Raumanzug
anziehen, wenn sie sich außerhalb ihres Raumschiffs auf der Oberfläche von Mond
oder Mars aufhalten. Und deren Glas in den Helmen ist so ausgelegt, dass es
schädliche UV-Strahlung nicht durchlässt. Die Sonnenbrille ist also praktisch in
das Visier des Helms eingebaut. (ds
/ 6. März
2026)
