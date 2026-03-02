Gibt es Objekte, die von Größe und Masse zwischen Kugelsternhaufen und Zwerggalaxien liegen?

|
Nein, da gibt es keine entsprechende Kategorie. Mit Omega Centauri gibt es
sogar ein als Kugelsternhaufen klassifiziertes Objekt, bei dem es sich um den
Kern einer früheren Zwerggalaxie handeln könnte. Die Gruppe der Zwerggalaxien
ist zudem eine sehr heterogene Gruppe mit den unterschiedlichsten Galaxienarten.
