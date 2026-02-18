Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort In welchem Umkreis um eine Supernova würde es für Planeten gefährlich? Supernovae kommen in zwei verschiedenen Hauptvarianten vor: als massereiche Sterne, die am Ende ihres vergleichsweise kurzen stellaren Lebens explodieren und als explodierende Weiße Zwerge in Doppelsternsystemen. Bei beiden Varianten werden extrem hohe Energien freigesetzt und energiereiche Strahlung und Druckwellen aus ausgestoßenem Gas ins All geschleudert. Man vermutet, dass ein Supernova-Explosion in einer Entfernung von etwa 25 Lichtjahren und weniger dazu führen würde, dass die Erde ihre Atmosphäre verliert. Auch wenn weiter entfernte Supernovae nicht so dramatische Folgen hätten, könnten auch sie noch für eine erhöhte Strahlenbelastung sorgen, was das Leben auf einem Planeten beeinflussen könnte. In einem Abstand von 100 Lichtjahren und mehr sollte man dann aber vergleichsweise sicher sein - zumindest solange man sich auf einem Planeten und nicht im All befindet. In unserer "gefährlichen" Nachbarschaft scheint es zum Glück keine Supernova-Kandidaten zu geben.

