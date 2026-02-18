Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
In welchem Umkreis um eine Supernova würde es für Planeten gefährlich?

Supernovae kommen in zwei verschiedenen Hauptvarianten vor: als massereiche Sterne, die am Ende ihres vergleichsweise kurzen stellaren Lebens explodieren und als explodierende Weiße Zwerge in Doppelsternsystemen. Bei beiden Varianten werden extrem hohe Energien freigesetzt und energiereiche Strahlung und Druckwellen aus ausgestoßenem Gas ins All geschleudert. Man vermutet, dass ein Supernova-Explosion in einer Entfernung von etwa 25 Lichtjahren und weniger dazu führen würde, dass die Erde ihre Atmosphäre verliert.

Auch wenn weiter entfernte Supernovae nicht so dramatische Folgen hätten, könnten auch sie noch für eine erhöhte Strahlenbelastung sorgen, was das Leben auf einem Planeten beeinflussen könnte. In einem Abstand von 100 Lichtjahren und mehr sollte man dann aber vergleichsweise sicher sein - zumindest solange man sich auf einem Planeten und nicht im All befindet. In unserer "gefährlichen" Nachbarschaft scheint es zum Glück keine Supernova-Kandidaten zu geben. (ds / 18. Februar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.