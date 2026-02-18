|
In welchem Umkreis um eine Supernova
würde es für Planeten gefährlich?
Supernovae kommen in zwei verschiedenen Hauptvarianten vor: als massereiche
Sterne, die am Ende ihres vergleichsweise kurzen stellaren Lebens explodieren
und als explodierende Weiße Zwerge in Doppelsternsystemen. Bei beiden Varianten
werden extrem hohe Energien freigesetzt und energiereiche Strahlung und
Druckwellen aus ausgestoßenem Gas ins All geschleudert. Man vermutet, dass ein
Supernova-Explosion in einer Entfernung von etwa 25 Lichtjahren und weniger dazu
führen würde, dass die Erde ihre Atmosphäre verliert.
Auch wenn weiter entfernte Supernovae nicht so dramatische Folgen hätten,
könnten auch sie noch für eine erhöhte Strahlenbelastung sorgen, was das Leben
auf einem Planeten beeinflussen könnte. In einem Abstand von 100 Lichtjahren und
mehr sollte man dann aber vergleichsweise sicher sein - zumindest solange man
sich auf einem Planeten und nicht im All befindet. In unserer "gefährlichen"
Nachbarschaft scheint es zum Glück keine Supernova-Kandidaten zu geben.
(ds /
18. Februar
2026)
