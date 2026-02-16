Anzeige
Wieso hat man bei New Horizons auf eine goldene Schallplatte verzichtet?

Die beiden Voyager-Sonden haben eine goldene Schallplatte an Bord, um potentiellen Findern etwas über der Erde und ihre Bewohner zu verraten. Auf der Plutosonde New Horizons gibt es nichts Vergleichbares - obwohl auch diese Sonde das Sonnensystem verlassen wird.

Alan Stern, der verantwortliche Wissenschaftler der Mission, hat den Grund dafür einmal selbst genannt: Viele Pluto-Missionen zuvor waren gescheitert und als man nun New Horizons genehmigt bekam, sollte nichts das Team von der konzentrierten Arbeit ablenken: "Wir hatten ein kleines Team mit einem knappen Budget, und ich wusste, dass dies eine große Ablenkung sein würde. Ich wollte nicht, dass wir vom Projekt abgelenkt werden und es vielleicht dadurch gefährden oder nach dem Start in Schwierigkeiten geraten und dann feststellen, dass wir während der Entwicklung nicht konzentriert genug waren."

Hintergrund mag gewesen, dass es bei der Gestaltung und der Zusammenstellung der Voyager-Schallplatten durchaus einige Diskussionen gab, die nichts mir der eigentlichen Mission zu tun hatten. (ds / 16. Februar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

