|
Wieso hat man bei New Horizons auf eine
goldene Schallplatte verzichtet?
Die beiden Voyager-Sonden haben eine goldene Schallplatte an Bord, um
potentiellen Findern etwas über der Erde und ihre Bewohner zu verraten. Auf der
Plutosonde New Horizons gibt es nichts Vergleichbares - obwohl auch
diese Sonde das Sonnensystem verlassen wird.
Alan Stern, der verantwortliche Wissenschaftler der Mission, hat den Grund
dafür einmal selbst genannt: Viele Pluto-Missionen zuvor waren gescheitert und
als man nun New Horizons genehmigt bekam, sollte nichts das Team von
der konzentrierten Arbeit ablenken: "Wir hatten ein kleines Team mit einem
knappen Budget, und ich wusste, dass dies eine große Ablenkung sein würde. Ich
wollte nicht, dass wir vom Projekt abgelenkt werden und es vielleicht dadurch
gefährden oder nach dem Start in Schwierigkeiten geraten und dann feststellen,
dass wir während der Entwicklung nicht konzentriert genug waren."
Hintergrund mag gewesen, dass es bei der Gestaltung und der Zusammenstellung
der Voyager-Schallplatten durchaus einige Diskussionen gab, die nichts mir der
eigentlichen Mission zu tun hatten.
(ds /
16. Februar
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.