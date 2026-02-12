Anzeige
Die Fluchtgeschwindigkeit aus dem Sonnensystem beträgt 16,67 km/s. Müsste dann nicht eine der Voyager-Sonden im Sonnensystem verbleiben?

Die relative Geschwindigkeit der beiden Voyager-Sonden zur Sonne beträgt 16,922 km/s (Voyager 1) bzw. 15,262 km/s (Voyager 2). Die in der Frage angeführte Fluchtgeschwindigkeit von 16,67 km/s ist die sogenannte dritte kosmische Geschwindigkeit. Es handelt sich um die minimale Startgeschwindigkeit von der Erdoberfläche, auf die eine Sonde beschleunigt werden muss, um antriebslos das Gravitationsfeld von Erde und Sonne verlassen zu können. Dabei wird die Bahngeschwindigkeit der Erde um die Sonne ausgenutzt, nicht aber die Eigenrotation der Erde bzw. spätere Swing-by-Manöver an Planeten.

Die genannte Fluchtgeschwindigkeit gilt also für die Erde. In größerer Entfernung von der Sonne ist diese Geschwindigkeit deutlich geringer. Man kann also die aktuelle Geschwindigkeit der Voyager-Sonden, die weit über 100 Astronomische Einheiten (entsprechend der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne) von der Sonne entfernt sind, nicht mit der Fluchtgeschwindigkeit von der Erde vergleichen, um daraus abzuleiten, ob sie das Sonnensystem verlassen werden. Beide Voyager-Sonden sind auf dem Weg aus dem Sonnensystem. (ds / 12. Februar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

