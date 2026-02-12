|
Die Fluchtgeschwindigkeit aus dem
Sonnensystem beträgt 16,67 km/s. Müsste dann nicht eine der Voyager-Sonden im
Sonnensystem verbleiben?
Die relative Geschwindigkeit der beiden Voyager-Sonden zur Sonne beträgt
16,922 km/s (Voyager 1) bzw. 15,262 km/s (Voyager 2). Die in
der Frage angeführte Fluchtgeschwindigkeit von 16,67 km/s ist die sogenannte
dritte kosmische Geschwindigkeit. Es handelt sich um die minimale
Startgeschwindigkeit von der Erdoberfläche, auf die eine Sonde beschleunigt
werden muss, um antriebslos das Gravitationsfeld von Erde und Sonne verlassen zu
können. Dabei wird die Bahngeschwindigkeit der Erde um die Sonne ausgenutzt,
nicht aber die Eigenrotation der Erde bzw. spätere Swing-by-Manöver an Planeten.
Die genannte Fluchtgeschwindigkeit gilt also für die Erde. In größerer
Entfernung von der Sonne ist diese Geschwindigkeit deutlich geringer. Man kann
also die aktuelle Geschwindigkeit der Voyager-Sonden, die weit über 100
Astronomische Einheiten (entsprechend der mittleren Entfernung der Erde von der
Sonne) von der Sonne entfernt sind, nicht mit der Fluchtgeschwindigkeit von der
Erde vergleichen, um daraus abzuleiten, ob sie das Sonnensystem verlassen
werden. Beide Voyager-Sonden sind auf dem Weg aus dem Sonnensystem.
(ds /
12. Februar
2026)
