Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Die Voyager-Sonden werden einmal Teil der Milchstraße, hieß es in einer Dokumentation. Was passiert dann mit ihnen, wenn Milchstraße und Andromedagalaxie kollidieren? Wir alle, einschließlich der Voyager-Sonden, sind Teil der Milchstraße. Was in der Dokumentation gemeint sein dürfte ist, dass sich die Voyager-Sonden weiter um das Zentrum der Milchstraße bewegen werden, sobald sie das Sonnensystem verlassen haben - wie es das Sonnensystem selbst übrigens auch tut. Wenn es zu einer Kollision mit der Andromedagalaxie kommt, dürften viele Sterne der Milchstraße auf andere Bahnen, manche sogar aus der Galaxie hinausgelenkt werden. Irgendwann aber werden die meisten Sterne dann um das neue Zentrum der verschmolzenen Galaxie kreisen. Wie das Schicksal der Voyager-Sonden dann aussehen wird - sollte sie in Milliarden Jahren überhaupt noch existieren - lässt sich nicht vorhersagen. Dazu sind die Modelle über die bevorstehende Kollision zu ungenau. Den Kontakt wird man zu den Voyager-Sonden vermutlich schon in einigen Jahren verlieren - "nach Hause telefonieren" können sie dann nicht mehr.

