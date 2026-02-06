Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Bleiben ausgediente Marssonden immer in einer Umlaufbahn um den Planeten?

Immer vielleicht nicht, aber doch noch eine recht lange Zeit: Die meisten Sonden kreisen nach ihrer Deaktivierung bzw. nachdem der Kontakt zu ihnen abgebrochen ist, weiter um den Mars. Man hat allerdings keine Möglichkeit, ihre Bahnen zu verfolgen.

Für die Marssonde Mariner 9, die 1971 in einen Marsorbit einschwenkte, wurde berechnet, dass sie nach ihrer Deaktivierung 1972 noch rund 50 Jahre um den Roten Planeten kreisen wird, bevor sie abstürzt und auf der Marsoberfläche zerschellt. Wie lange eine Sonde ohne Antrieb um den Planeten kreisen kann, hängt von ihrer ursprünglichen Bahn ab und wie stark sie dort von der Restatmosphäre des Mars beeinflusst bzw. abgebremst wird. (ds / 6. Februar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.