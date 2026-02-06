Bleiben ausgediente Marssonden immer in einer Umlaufbahn um den Planeten?

Immer vielleicht nicht, aber doch noch eine recht lange Zeit: Die meisten Sonden kreisen nach ihrer Deaktivierung bzw. nachdem der Kontakt zu ihnen abgebrochen ist, weiter um den Mars. Man hat allerdings keine Möglichkeit, ihre Bahnen zu verfolgen.

Für die Marssonde Mariner 9, die 1971 in einen Marsorbit einschwenkte, wurde berechnet, dass sie nach ihrer Deaktivierung 1972 noch rund 50 Jahre um den Roten Planeten kreisen wird, bevor sie abstürzt und auf der Marsoberfläche zerschellt. Wie lange eine Sonde ohne Antrieb um den Planeten kreisen kann, hängt von ihrer ursprünglichen Bahn ab und wie stark sie dort von der Restatmosphäre des Mars beeinflusst bzw. abgebremst wird.



