Gibt es unterschiedlich farbige
Bereiche auf der Sonnenoberfläche?
Schaut man sich unsere Sonne mithilfe eines geeigneten Instruments (man darf
nie ungeschützt in die Sonne schauen; dies könnte die eigenen Augen und auch das
verwendete Instrument schädigen) an, sind im sichtbaren Bereich des Lichts
Farbvariationen auf der Oberfläche zu sehen. Sie deuten auf unterschiedliche
Temperaturen hin - dunklere Bereiche, wie etwa die Sonnenflecken, sind kälter.
Dieser Effekt findet sich auch bei der noch feinkörnigeren Struktur der
Sonnenoberfläche wieder, der sogenannten Granulation: Sie entsteht durch das
Aufsteigen von heißem und damit hellerem Material aus tiefergelegenen Schichten.
Das Material erkaltet an der Oberfläche und sinkt am Rand eines derartigen
Stromes als dunkleres Material wieder zurück.
Ein davon unabhängiges Phänomen ist die sogenannte Randverdunklung, die dafür
sorgt, dass unsere Sonne am Rand etwas dunkler erscheint. Sie erklärt sich
dadurch, dass die Sonne eben keine Scheibe, sondern eine Kugel ist und die
Intensität der Strahlung, die uns von Sonnenmitte erreicht, größer ist als von
den gekrümmten Rändern. (ds / 2. Februar
2026)
