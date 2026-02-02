Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es unterschiedlich farbige Bereiche auf der Sonnenoberfläche? Schaut man sich unsere Sonne mithilfe eines geeigneten Instruments (man darf nie ungeschützt in die Sonne schauen; dies könnte die eigenen Augen und auch das verwendete Instrument schädigen) an, sind im sichtbaren Bereich des Lichts Farbvariationen auf der Oberfläche zu sehen. Sie deuten auf unterschiedliche Temperaturen hin - dunklere Bereiche, wie etwa die Sonnenflecken, sind kälter. Dieser Effekt findet sich auch bei der noch feinkörnigeren Struktur der Sonnenoberfläche wieder, der sogenannten Granulation: Sie entsteht durch das Aufsteigen von heißem und damit hellerem Material aus tiefergelegenen Schichten. Das Material erkaltet an der Oberfläche und sinkt am Rand eines derartigen Stromes als dunkleres Material wieder zurück. Ein davon unabhängiges Phänomen ist die sogenannte Randverdunklung, die dafür sorgt, dass unsere Sonne am Rand etwas dunkler erscheint. Sie erklärt sich dadurch, dass die Sonne eben keine Scheibe, sondern eine Kugel ist und die Intensität der Strahlung, die uns von Sonnenmitte erreicht, größer ist als von den gekrümmten Rändern.

