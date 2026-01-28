Wenn eine Rakete zum Mond fliegt und wieder zurückkehrt, wird da immer eine "8" geflogen?

Nein, nicht unbedingt, es kann aber sinnvoll sein: Die "8", die das Raumschiff Orion im Rahmen der Mission Artemis II um den Mond fliegt, hat mit einer besonderen Anforderung zu tun: Artemis II soll nämlich auf einer sogenannten zirkumlunaren freien Rückkehrbahn um den Mond fliegen. Dabei werden alle Bahnänderungen quasi durch die gravitative Anziehungskraft von Mond und Erde bewirkt und man benötigt nur sehr wenig Treibstoff. Eine solche Bahn kann auch eine Sicherheitsmaßnahme sein, da damit gewährleistet ist, dass eine Raumkapsel immer wieder zur Erde zurückkommt, selbst wenn beispielsweise die Triebwerke ausfallen sollten.



