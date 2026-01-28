|
|
Wenn eine Rakete zum Mond fliegt und
wieder zurückkehrt, wird da immer eine "8" geflogen?
Nein, nicht unbedingt, es kann aber sinnvoll sein: Die "8", die das
Raumschiff Orion im Rahmen der Mission Artemis II um den Mond
fliegt, hat mit einer besonderen Anforderung zu tun: Artemis II soll
nämlich auf einer sogenannten zirkumlunaren freien Rückkehrbahn um den Mond
fliegen. Dabei werden alle Bahnänderungen quasi durch die gravitative
Anziehungskraft von Mond und Erde bewirkt und man benötigt nur sehr wenig
Treibstoff. Eine solche Bahn kann auch eine Sicherheitsmaßnahme sein, da damit
gewährleistet ist, dass eine Raumkapsel immer wieder zur Erde zurückkommt,
selbst wenn beispielsweise die Triebwerke ausfallen sollten. (ds / 28. Januar
2026)
|
|