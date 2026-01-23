|
Was geschieht, wenn Antimaterie sich
einem Schwarzen Loch nähert?
Solange das Antimaterie-Teilchen nicht in Kontakt mit einem Materieteilchen
gerät und dadurch zerstrahlt, wird es sich dem Schwarzen Loch nähern und
eventuell auch hinter den sogenannten Ereignishorizont verschwinden, so es dem
Einflussbereich des Schwarzen Lochs nicht mehr entkommen kann. Es trägt damit
zur Masse des Schwarzen Lochs bei. Sollte es dann dort auf ein Materieteilchen
treffen und zerstrahlen wird man allerdings von außerhalb nicht von diesem
"Feuerwerk" mitbekommen. (ds / 23. Januar
2026)
