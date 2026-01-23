Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was geschieht, wenn Antimaterie sich einem Schwarzen Loch nähert? Solange das Antimaterie-Teilchen nicht in Kontakt mit einem Materieteilchen gerät und dadurch zerstrahlt, wird es sich dem Schwarzen Loch nähern und eventuell auch hinter den sogenannten Ereignishorizont verschwinden, so es dem Einflussbereich des Schwarzen Lochs nicht mehr entkommen kann. Es trägt damit zur Masse des Schwarzen Lochs bei. Sollte es dann dort auf ein Materieteilchen treffen und zerstrahlen wird man allerdings von außerhalb nicht von diesem "Feuerwerk" mitbekommen.

