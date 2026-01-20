|
Wäre Wasser auf dem Mond nicht durch
die dortige Strahlung verseucht?
Das Wasser, das man auf dem Mond vermutet, dürfte in Form von Eis in
schattigen Kratern vorhanden sein. Allerdings sollte man nicht davon ausgehen,
dass man dort dann Eisbrocken oder Schneehaufen findet, die man nur auftauen
muss, um an das Wasser zu gelangen. Es dürfte sich vielmehr um Eispartikel
handeln, die mit Mondstaub vermischt sind. Das Wasser müsste also gewonnen und
aufbereitet werden, um überhaupt als Trinkwasser oder für andere Zwecke genutzt
werden zu können. Ein Ziel der Erforschung der Südpolarregion des Mondes ist es
daher auch, herauszufinden, in welcher Form das aus dem Orbit entdeckte Wasser
hier vorliegt und wie und ob sich daraus nutzbares Wasser mit einem vertretbaren
Aufwand erzeugen lassen würde. (ds / 20. Januar
2026)
