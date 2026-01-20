Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre Wasser auf dem Mond nicht durch die dortige Strahlung verseucht? Das Wasser, das man auf dem Mond vermutet, dürfte in Form von Eis in schattigen Kratern vorhanden sein. Allerdings sollte man nicht davon ausgehen, dass man dort dann Eisbrocken oder Schneehaufen findet, die man nur auftauen muss, um an das Wasser zu gelangen. Es dürfte sich vielmehr um Eispartikel handeln, die mit Mondstaub vermischt sind. Das Wasser müsste also gewonnen und aufbereitet werden, um überhaupt als Trinkwasser oder für andere Zwecke genutzt werden zu können. Ein Ziel der Erforschung der Südpolarregion des Mondes ist es daher auch, herauszufinden, in welcher Form das aus dem Orbit entdeckte Wasser hier vorliegt und wie und ob sich daraus nutzbares Wasser mit einem vertretbaren Aufwand erzeugen lassen würde.

