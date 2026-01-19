Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es nicht äußerst medienwirksam, wenn Artemis III an einer der Apollo-Landeplätze landen würde? Das wäre es vielleicht, aber wohl auch nicht sehr viel mehr: Alle Apollo-Missionen sind in verschiedenen Regionen des Mondes gelandet, um unterschiedliche Geländeformationen des Erdtrabanten erforschen zu können. Mit Artemis III will man nun in der Südpolregion des Mondes landen - es ist wieder ein bislang nicht von Menschen erforschtes Gebiet, was zudem wissenschaftlich äußerst spannend ist. In bestimmten Kratern könnte hier nämlich Wassereis vorhanden sein, was ggf. von zukünftigen Mondmissionen genutzt werden könnte. Der Nutzen für die Forschung und die künftige Erkundung des Mondes sind dann doch wichtiger als das Bild einer Astronautin und eines Astronauten neben der Flagge, die vor über 50 Jahren auf dem Mond aufgestellt wurde...

