|
|
Wäre es nicht äußerst medienwirksam,
wenn Artemis III an einer der Apollo-Landeplätze landen würde?
Das wäre es vielleicht, aber wohl auch nicht sehr viel mehr: Alle
Apollo-Missionen sind in verschiedenen Regionen des Mondes gelandet, um
unterschiedliche Geländeformationen des Erdtrabanten erforschen zu können. Mit
Artemis III will man nun in der Südpolregion des Mondes landen - es ist
wieder ein bislang nicht von Menschen erforschtes Gebiet, was zudem
wissenschaftlich äußerst spannend ist. In bestimmten Kratern könnte hier nämlich
Wassereis vorhanden sein, was ggf. von zukünftigen Mondmissionen genutzt werden
könnte. Der Nutzen für die Forschung und die künftige Erkundung des Mondes sind
dann doch wichtiger als das Bild einer Astronautin und eines Astronauten neben
der Flagge, die vor über 50 Jahren auf dem Mond aufgestellt wurde... (ds / 19. Januar
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|