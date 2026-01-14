Anzeige
Wie hoch werden die Temperaturen auf den äußeren Planeten sein, wenn die Sonne zum Roten Riesen geworden ist?

Über eines ist sich die Astronomie einig: Am Ende ihres nuklearen Lebens wird sich die Sonne zu einem Roten Riesen aufblähen. Bis es soweit ist, werden noch einige Milliarden Jahre vergehen, doch die Folgen für das Sonnensystem dürften dramatisch sein. Klar scheint, dass die Sonne sich so weit aufbläht, dass sie Merkur und Venus verschlingt. Die Erde könnte diesem Schicksal entkommen, sicher ist das aber nicht. Sollte sie nicht verschlungen werden, könnten auf ihrer Oberfläche Temperaturen von über 1000 Grad Celsius herrschen.

Manche Studien glauben, dass es im äußeren Sonnensystem besser aussehen könnte: Die habitable Zone, also der Bereich um die Sonne in der auf Planeten flüssiges Wasser theoretisch möglich wäre, dürfte sich in den Bereich der äußeren Planeten verschieben. Ob diese Bedingungen dann - zumindest temporär - lebensfreundliche Bedingungen etwa auf den Monden von Jupiter oder Saturn erlauben, ist zwar nicht sicher, aber zumindest möglich. Im weiteren Verlauf könnte es aber auch hier zu heiß werden, so dass die Monde ihr Wasser verlieren. Wie genau sich die Temperaturen und die Bedingungen auf den Monden entwickeln, hängt stark von den jeweiligen Modellen zur Entwicklung der Sonne, aber auch von der Modellierung der Wechselwirkungen zwischen Sonne, Planet und Monden ab.  (ds/14. Januar 2026)

