Gibt es Planetensysteme welche nicht in einer Ebene rotieren?

Die Planeten unseres Sonnensystems rotieren in grob einer Ebene um die Sonne. Das hat mit der Entstehung der Planeten in einer dichten Scheibe aus Gas und Staub zu tun, die sich um die junge Sonne gebildet hatte. Man glaubt, dass auch Planeten um andere Sonnen so entstehen, so dass auch hier grundsätzlich alle Planeten in einer Ebene um ihren Stern kreisen sollten. Natürlich könnte es Ausnahmen geben, etwa durch Kollisionen in einem System, aber die Regel sollte dies nach dem bisherigen Verständnis nicht sein. (ds/13. Januar 2026)

