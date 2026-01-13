|
Gibt es Planetensysteme welche nicht in
einer Ebene rotieren?
Die Planeten unseres Sonnensystems rotieren in grob einer Ebene um die Sonne.
Das hat mit der Entstehung der Planeten in einer dichten Scheibe aus Gas und
Staub zu tun, die sich um die junge Sonne gebildet hatte. Man glaubt, dass auch
Planeten um andere Sonnen so entstehen, so dass auch hier grundsätzlich alle
Planeten in einer Ebene um ihren Stern kreisen sollten. Natürlich könnte es
Ausnahmen geben, etwa durch Kollisionen in einem System, aber die Regel sollte
dies nach dem bisherigen Verständnis nicht sein. (ds/13. Januar
2026)
