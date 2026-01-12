Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Gefahren drohen der Erde durch andere Sterne nach aktuellem Stand? Bedrohungen, über die man sich Sorgen machen sollte, gibt es nach aktuellem Stand durch andere Sterne nicht: Der Stern Betelgeuse beispielsweise wird zwar irgendwann als Supernova explodieren, ist aber ausreichend weit entfernt, um die Erde nicht ernsthaft zu gefährden. Der größte bislang bekannte Störfaktor dürfte der Stern Gliese 710 sein, der sich der Sonne in über einer Million Jahren soweit nähern wird, dass er Objekt in der Oortschen Wolke beeinflussen und diese eventuell ins innere Sonnensystem ablenken könnte. Dadurch wären von der Erde aus deutlich mehr Kometen zu sehen und eventuell wäre darunter auch ein Komet auf Kollisionskurs mit der Erde. Voraussagen lässt sich dies allerdings nicht. Da die Passage von Gliese 710 aber noch über eine Million Jahre in der Zukunft liegt, dürfte es mehr als wahrscheinlich sein, dass die Menschheit bis dahin etwas gegen solche Gefahren unternehmen kann - wenn es die Menschheit dann überhaupt noch gibt.

