Welche Gefahren drohen der Erde durch
andere Sterne nach aktuellem Stand?
Bedrohungen, über die man sich Sorgen machen sollte, gibt es nach aktuellem
Stand durch andere Sterne nicht: Der Stern Betelgeuse beispielsweise wird zwar
irgendwann als Supernova explodieren, ist aber ausreichend weit entfernt, um die
Erde nicht ernsthaft zu gefährden. Der größte bislang bekannte Störfaktor dürfte
der Stern Gliese 710 sein, der sich der Sonne in über einer Million Jahren
soweit nähern wird, dass er Objekt in der Oortschen Wolke beeinflussen und diese
eventuell ins innere Sonnensystem ablenken könnte. Dadurch wären von der Erde
aus deutlich mehr Kometen zu sehen und eventuell wäre darunter auch ein Komet
auf Kollisionskurs mit der Erde. Voraussagen lässt sich dies allerdings nicht.
Da die Passage von Gliese 710 aber noch über eine Million Jahre in der Zukunft
liegt, dürfte es mehr als wahrscheinlich sein, dass die Menschheit bis dahin
etwas gegen solche Gefahren unternehmen kann - wenn es die Menschheit dann
überhaupt noch gibt. (ds/12. Januar
2026)
