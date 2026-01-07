Anzeige
Wo kommt denn das Material für Gesteinsplaneten her, wenn die dafür benötigten Elemente nur in Supernova-Explosionen entstehen?

Tatsächlich entstehen manche "Bauteile" von Gesteinsplaneten nicht durch die Fusionsprozesse in normalen, sonnenähnlichen Sternen, sondern werden etwa im Verlauf von Supernova-Explosionen erzeugt und dann ins All geblasen. Die Sonne und die Planeten können also nicht aus einer reinen Wolke aus Wasserstoff und Helium entstanden sein.

Der Urnebel, aus dem sich die Sonne bildete, dürfte ein Sammelsurium aus zahlreichen Quellen gewesen sein: Eine durch Sternwinde, Supernova-Explosionen und andere Prozesse mit verschiedensten Elementen angereicherte Wolke. So waren darin auch die Stoffe vorhanden, die zur Entstehung von Gesteinsplaneten benötigt wurden. (ds/7. Januar 2026)

