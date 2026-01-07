|
Wo kommt denn das Material für
Gesteinsplaneten her, wenn die dafür benötigten Elemente nur in
Supernova-Explosionen entstehen?
Tatsächlich entstehen manche "Bauteile" von Gesteinsplaneten nicht durch die
Fusionsprozesse in normalen, sonnenähnlichen Sternen, sondern werden etwa im
Verlauf von Supernova-Explosionen erzeugt und dann ins All geblasen. Die Sonne
und die Planeten können also nicht aus einer reinen Wolke aus Wasserstoff und
Helium entstanden sein.
Der Urnebel, aus dem sich die Sonne bildete, dürfte ein Sammelsurium aus
zahlreichen Quellen gewesen sein: Eine durch Sternwinde, Supernova-Explosionen
und andere Prozesse mit verschiedensten Elementen angereicherte Wolke. So waren
darin auch die Stoffe vorhanden, die zur Entstehung von Gesteinsplaneten
benötigt wurden. (ds/7. Januar
2026)
