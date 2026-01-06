|
|
Kann man Sterne auch am Tag beobachten?
Ja, das ist für helle Sterne durchaus möglich, allerdings benötigt man ein
Teleskop und die Sterne müssen ausreichend Abstand von der Sonne haben, sonst
gehen sie im Sonnenlicht komplett unter und eine Beobachtung mit dem Teleskop
wäre zu gefährlich - ein versehentlicher Blick mit dem Teleskop in die Sonne
könnte nicht nur die Optik, sondern auch das Auge permanent schädigen.
Mit einem 80-mm-Refraktor lassen sich beispielsweise die Hauptsterne des
Sternbilds Orion oder auch Kapella, Procyon oder Aldebaran sehen. Sirius, bei
uns nicht so weit über dem Horizont, lässt sich schon mit einem Fernglas
ausmachen - wenn man weiß, wo man hinschauen muss. (ds/6. Januar
2026)
|
|