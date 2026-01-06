Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man Sterne auch am Tag beobachten? Ja, das ist für helle Sterne durchaus möglich, allerdings benötigt man ein Teleskop und die Sterne müssen ausreichend Abstand von der Sonne haben, sonst gehen sie im Sonnenlicht komplett unter und eine Beobachtung mit dem Teleskop wäre zu gefährlich - ein versehentlicher Blick mit dem Teleskop in die Sonne könnte nicht nur die Optik, sondern auch das Auge permanent schädigen. Mit einem 80-mm-Refraktor lassen sich beispielsweise die Hauptsterne des Sternbilds Orion oder auch Kapella, Procyon oder Aldebaran sehen. Sirius, bei uns nicht so weit über dem Horizont, lässt sich schon mit einem Fernglas ausmachen - wenn man weiß, wo man hinschauen muss.

