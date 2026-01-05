Kann es Planeten um einen Magnetar geben?

Der erste Planet, der überhaupt außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt wurde, war der Planet PSR B1620-26 b, der einen Pulsar umkreiste. Pulsare sind schnell rotierende Neutronensterne. Inzwischen wurde auch einige weitere Planeten um Pulsare entdeckt. Bei Magnetaren handelt es sich um Neutronensterne mit einem besonders starken Magnetfeld; Neutronensterne, Magnetare und Pulsare gehören also zur selben Familie.

Unklar ist, wie Pulsarplaneten entstehen - ob sie etwa schon vor der Supernova-Explosion, die den Neutronenstern entstehen ließ, existiert haben oder sich erst anschließend aus den Trümmern der Explosion gebildet haben. Eines erscheint allerdings sicher: Lebensfreundlich sind diese Welten nicht, da Pulsare eine intensive Strahlung aussenden, die es Leben sehr schwer machen würde.



