|
|
Kann es Planeten um einen Magnetar
geben?
Der erste Planet, der überhaupt außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt
wurde, war der Planet PSR B1620-26 b, der einen Pulsar umkreiste. Pulsare sind
schnell rotierende Neutronensterne. Inzwischen wurde auch einige weitere
Planeten um Pulsare entdeckt. Bei Magnetaren handelt es sich um Neutronensterne
mit einem besonders starken Magnetfeld; Neutronensterne, Magnetare und Pulsare gehören also zur
selben Familie.
Unklar ist, wie Pulsarplaneten entstehen - ob sie etwa schon vor der
Supernova-Explosion, die den Neutronenstern entstehen ließ, existiert haben oder
sich erst anschließend aus den Trümmern der Explosion gebildet haben. Eines
erscheint allerdings sicher: Lebensfreundlich sind diese Welten nicht, da
Pulsare eine intensive Strahlung aussenden, die es Leben sehr schwer machen
würde. (ds/5. Januar
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|