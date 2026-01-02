|
Warum benötigte man bei den
Apollo-Mondmissionen keinen Probeflug zum Mond wie jetzt mit Artemis II?
Mit dem Artemis-Programm strebt die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA die
Rückkehr zum Mond und die erste Landung von Menschen auf dem Erdtrabanten seit
mehr als einem halben Jahrhundert an. Im Rahmen von Artemis I wurde ein
Raumschiff ohne Menschen an Bord um den Mond geschickt, Artemis II, die
in diesem Jahr starten soll, wird nun eine Besatzung an Bord haben.
Das war bei den Apollo-Missionen - anders als der Fragesteller suggeriert -
übrigens nicht anders: Hier gab es vor der entscheidenden Mondmission Apollo
11 im Sommer 1969 mehrere Testmissionen, in deren Rahmen entscheidende
Technologien für das Apollo-Mondprogramm im Erdorbit oder auch bei einem Flug um
den Mond getestet wurden.
Apollo 8 war an Weihnachten 1968 der erste Flug zum Mond mit einer
Besatzung an Bord. Diese konnte erstmals die erdabgewandte Seite des Mondes mit
eigenen Augen sehen. Apollo 10 im Mai 1969 war dann praktisch eine
Generalprobe der Mondlandung ohne eigentliche Landung. Dass es damals mit der
Entwicklung sehr viel schneller ging als heute dürfte auch an den Ressourcen
gelegen haben, die dem Apollo-Mondprogramm beim damaligen "Wettlauf zum Mond"
zur Verfügung standen. (ds/2. Januar
2026)
