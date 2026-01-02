Anzeige
Warum benötigte man bei den Apollo-Mondmissionen keinen Probeflug zum Mond wie jetzt mit Artemis II?

Mit dem Artemis-Programm strebt die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA die Rückkehr zum Mond und die erste Landung von Menschen auf dem Erdtrabanten seit mehr als einem halben Jahrhundert an. Im Rahmen von Artemis I wurde ein Raumschiff ohne Menschen an Bord um den Mond geschickt, Artemis II, die in diesem Jahr starten soll, wird nun eine Besatzung an Bord haben.

Das war bei den Apollo-Missionen - anders als der Fragesteller suggeriert - übrigens nicht anders: Hier gab es vor der entscheidenden Mondmission Apollo 11 im Sommer 1969 mehrere Testmissionen, in deren Rahmen entscheidende Technologien für das Apollo-Mondprogramm im Erdorbit oder auch bei einem Flug um den Mond getestet wurden.

Apollo 8 war an Weihnachten 1968 der erste Flug zum Mond mit einer Besatzung an Bord. Diese konnte erstmals die erdabgewandte Seite des Mondes mit eigenen Augen sehen. Apollo 10 im Mai 1969 war dann praktisch eine Generalprobe der Mondlandung ohne eigentliche Landung. Dass es damals mit der Entwicklung sehr viel schneller ging als heute dürfte auch an den Ressourcen gelegen haben, die dem Apollo-Mondprogramm beim damaligen "Wettlauf zum Mond" zur Verfügung standen. (ds/2. Januar 2026)

