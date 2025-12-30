Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sehen wir kein Licht aus dem nichtbeobachtbaren Universum? Der Fragesteller wundert sich, warum wir das Licht sehen können, was nur knapp 400.000 Jahre nach dem Urknall ausgesandt wurde, es aber trotzdem Bereiche geben kann, aus denen wir kein Licht empfangen können. Es ist aber genau so: Es gibt einen Teil des Universums, aus dem uns bislang kein Licht erreichen konnte. Diese Regionen waren so weit von uns entfernt, dass das Licht bislang keine Möglichkeit hatte, zu uns zu gelangen. Dabei ist wichtig zu wissen: Das beobachtbare Universum ist deutlich größer als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag. Licht breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und kann daher seit dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren nur eine gewisse Strecke zurückgelegt haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir in jede Richtung "nur" 13,8 Milliarden Lichtjahre schauen können. Vielmehr gilt es zu berücksichtigen, dass sich unser Universum ausdehnt und Objekte dadurch heute weiter von uns entfernt sind als zu dem Zeitpunkt, als das Licht sie auf dem Weg zu uns verlassen hat. Das führt dazu, dass wir - ausgehend vom Standardmodell der Kosmologen - heute in jede Richtung nicht nur Objekte sehen können, die maximal 13,8 Milliarden Lichtjahre entfernt sind, sondern bis zu mehr als 45 Milliarden Lichtjahre entfernte Objekte. Das beobachtbare Universum hat also einen Durchmesser von mehr als 90 Milliarden Lichtjahren.

