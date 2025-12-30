Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Warum sehen wir kein Licht aus dem nichtbeobachtbaren Universum?

Der Fragesteller wundert sich, warum wir das Licht sehen können, was nur knapp 400.000 Jahre nach dem Urknall ausgesandt wurde, es aber trotzdem Bereiche geben kann, aus denen wir kein Licht empfangen können. Es ist aber genau so: Es gibt einen Teil des Universums, aus dem uns bislang kein Licht erreichen konnte. Diese Regionen waren so weit von uns entfernt, dass das Licht bislang keine Möglichkeit hatte, zu uns zu gelangen.

Dabei ist wichtig zu wissen: Das beobachtbare Universum ist deutlich größer als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag. Licht breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und kann daher seit dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren nur eine gewisse Strecke zurückgelegt haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir in jede Richtung "nur" 13,8 Milliarden Lichtjahre schauen können.

Vielmehr gilt es zu berücksichtigen, dass sich unser Universum ausdehnt und Objekte dadurch heute weiter von uns entfernt sind als zu dem Zeitpunkt, als das Licht sie auf dem Weg zu uns verlassen hat. Das führt dazu, dass wir - ausgehend vom Standardmodell der Kosmologen - heute in jede Richtung nicht nur Objekte sehen können, die maximal 13,8 Milliarden Lichtjahre entfernt sind, sondern bis zu mehr als 45 Milliarden Lichtjahre entfernte Objekte. Das beobachtbare Universum hat also einen Durchmesser von mehr als 90 Milliarden Lichtjahren. (ds/30. Dezember 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.