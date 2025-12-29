Anzeige
Würde die Explosion von Betelgeuse als Supernova Astronomen genauso überraschen wie den interessierten Laien?

Vermutlich schon. Zwar könnten Beobachtungen von Betelgeuse zuvor ggf. Hinweise liefern, dass eine Explosion unmittelbar bevorsteht, doch ob diese Hinweise auch wirklich verlässliche Indikatoren waren, dürfte sich erst herausstellen, wenn Betelgeuse tatsächlich explodiert ist - also im Rückblick. Man kann Supernova-Explosionen von Riesensternen zwar mehr oder weniger genau theoretisch modellieren, doch wirklich in der Natur verfolgt hat man eine solche Explosion bislang nicht - insbesondere die Zeit unmittelbar vor der Explosion. Eine Supernova von Betelgeuse wäre somit ein willkommener Test für die Theoretiker. (ds/29. Dezember 2025)

