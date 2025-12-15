Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Existieren Tonaufnahmen vom Planeten Mars? Ja, der Marsrover Perseverance hat zwei Mikrofone an Bord, mit denen Aufnahmen gemacht wurden - etwa vom Wind in der Marsatmosphäre, Fahrgeräuschen oder den Geräuschen, die der Mars-Hubschrauber Ingenuity gemacht hat. Die NASA hat die Tonaufnahmen in einem Video vorgestellt (Youtube: NASA's Perseverance Rover Captures the Sounds of Mars). Man erfährt dort auch etwas über die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Erde und Mars in Bezug auf die Ausbreitung von Schallwellen.

