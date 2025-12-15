|
Existieren Tonaufnahmen vom Planeten
Mars?
Ja, der Marsrover Perseverance hat zwei Mikrofone an Bord, mit denen
Aufnahmen gemacht wurden - etwa vom Wind in der Marsatmosphäre, Fahrgeräuschen
oder den Geräuschen, die der Mars-Hubschrauber Ingenuity gemacht hat.
Die NASA hat die Tonaufnahmen in einem Video vorgestellt (Youtube: NASA's Perseverance Rover
Captures the Sounds of Mars). Man erfährt dort auch etwas über die
grundsätzlichen Unterschiede zwischen Erde und Mars in Bezug auf die Ausbreitung
von Schallwellen. (ds/15. Dezember
2025)
