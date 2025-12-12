Ein hochenergetisches Photon hat im All dieselbe Geschwindigkeit wie eines mit niedriger Energie. Worauf bezieht sich die Energieangabe?

Die Energie eines Photons berechnet sich aus dessen Frequenz bzw. Wellenlänge. Die Energie ist dann das Produkt der Planck-Konstante mit der Frequenz des Lichts. Je höher also die Frequenz, desto mehr Energie hat das Photon.



