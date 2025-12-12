Ein hochenergetisches Photon hat im All dieselbe Geschwindigkeit wie eines mit niedriger Energie. Worauf bezieht sich die Energieangabe?

|
astronews.com
Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
|
Die Energie eines Photons berechnet sich aus dessen Frequenz bzw.
Wellenlänge. Die Energie ist dann das Produkt der Planck-Konstante mit der
Frequenz des Lichts. Je höher also die Frequenz, desto mehr Energie hat das
Photon.
Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.
|
|
|^
|Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten. W3C
|Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.