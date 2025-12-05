Wie groß darf ein Asteroid maximal sein, damit ein Mensch nur durch seine Sprungkraft das Objekt verlassen kann?

Das hängt sehr stark von der Dichte des Asteroiden ab, also ob es sich um einen "lockeren Schutthaufen" handelt (wie man es bei manchen Asteroiden schon festgestellt hat) oder aber um einen massiven Körper. Hat der Asteroid eine ähnliche Dichte wie unsere Erde wäre bei ungefähr vier Kilometer Durchmesser Schluss, bei Objekten mit geringerer Dichte können es ein paar Kilometer mehr sein.



