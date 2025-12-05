|
Wie groß darf ein Asteroid maximal
sein, damit ein Mensch nur durch seine Sprungkraft das Objekt verlassen kann?
Das hängt sehr stark von der Dichte des Asteroiden ab, also ob es sich um
einen "lockeren Schutthaufen" handelt (wie man es bei manchen Asteroiden schon
festgestellt hat) oder aber um einen massiven Körper. Hat der Asteroid eine
ähnliche Dichte wie unsere Erde wäre bei ungefähr vier Kilometer Durchmesser
Schluss, bei Objekten mit geringerer Dichte können es ein paar Kilometer mehr
sein.
(ds/5. Dezember
2025)
