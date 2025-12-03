Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Wäre eine habitable Zone um einen Weißen Zwerg möglich?

Über diese Frage macht sich die Astronomie tatsächlich Gedanken. Weiße Zwerge sind die ausgebrannten Überreste von sonnenähnlichen Sternen. Das wirft schon verschiedene Probleme auf: So geht der Phase als Weißer Zwerg eine Zeit als Roter Riesenstern voraus, in der die inneren Planeten eines Systems von der sich aufblähenden Sonne verschluckt werden können. Bleibt dann ein Weißer Zwerg zurück, ist die Frage, ob überhaupt noch Planeten übrig sind.

Diese Planeten müssten, um sich in der habitablen Zone zu befinden, zudem in sehr geringem Abstand um den Stern kreisen - schließlich handelt es sich um einen ausgebrannten Sternenrest, der zudem im Laufe von Jahrmillionen immer weiter abkühlt. Ein so naher Planet würde den Weißen Zwerg außerdem in gebundener Rotation umrunden, ihm also immer eine Seite zuwenden.

Trotzdem, so haben einige Studien in jüngerer Zeit gezeigt, muss das nicht bedeuten, dass es um Weiße Zwerge keine Planeten mit halbwegs lebensfreundlichen Bedingungen geben kann bzw. Zonen, in denen es theoretisch solche Planeten geben könnte. Ob sich allerdings Menschen da wohlfühlen würden, darf bezweifelt werden. (ds/3. Dezember 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.