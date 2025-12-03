|
Wäre eine habitable Zone um einen
Weißen Zwerg möglich?
Über diese Frage macht sich die Astronomie tatsächlich Gedanken. Weiße Zwerge
sind die ausgebrannten Überreste von sonnenähnlichen Sternen. Das wirft schon
verschiedene Probleme auf: So geht der Phase als Weißer Zwerg eine Zeit als
Roter Riesenstern voraus, in der die inneren Planeten eines Systems von der sich
aufblähenden Sonne verschluckt werden können. Bleibt dann ein Weißer Zwerg
zurück, ist die Frage, ob überhaupt noch Planeten übrig sind.
Diese Planeten müssten, um sich in der habitablen Zone zu befinden, zudem in
sehr geringem Abstand um den Stern kreisen - schließlich handelt es sich um
einen ausgebrannten Sternenrest, der zudem im Laufe von Jahrmillionen immer
weiter abkühlt. Ein so naher Planet würde den Weißen Zwerg außerdem in
gebundener Rotation umrunden, ihm also immer eine Seite zuwenden.
Trotzdem, so haben einige Studien in jüngerer Zeit gezeigt, muss das nicht
bedeuten, dass es um Weiße Zwerge keine Planeten mit halbwegs lebensfreundlichen
Bedingungen geben kann bzw. Zonen, in denen es theoretisch solche Planeten geben
könnte. Ob sich allerdings Menschen da wohlfühlen würden, darf bezweifelt
werden.
(ds/3. Dezember
2025)
