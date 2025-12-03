Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre eine habitable Zone um einen Weißen Zwerg möglich? Über diese Frage macht sich die Astronomie tatsächlich Gedanken. Weiße Zwerge sind die ausgebrannten Überreste von sonnenähnlichen Sternen. Das wirft schon verschiedene Probleme auf: So geht der Phase als Weißer Zwerg eine Zeit als Roter Riesenstern voraus, in der die inneren Planeten eines Systems von der sich aufblähenden Sonne verschluckt werden können. Bleibt dann ein Weißer Zwerg zurück, ist die Frage, ob überhaupt noch Planeten übrig sind. Diese Planeten müssten, um sich in der habitablen Zone zu befinden, zudem in sehr geringem Abstand um den Stern kreisen - schließlich handelt es sich um einen ausgebrannten Sternenrest, der zudem im Laufe von Jahrmillionen immer weiter abkühlt. Ein so naher Planet würde den Weißen Zwerg außerdem in gebundener Rotation umrunden, ihm also immer eine Seite zuwenden. Trotzdem, so haben einige Studien in jüngerer Zeit gezeigt, muss das nicht bedeuten, dass es um Weiße Zwerge keine Planeten mit halbwegs lebensfreundlichen Bedingungen geben kann bzw. Zonen, in denen es theoretisch solche Planeten geben könnte. Ob sich allerdings Menschen da wohlfühlen würden, darf bezweifelt werden.

