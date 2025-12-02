|
Was macht die Raumsonde New Horizons im
Moment?
Die Raumsonde New Horizons, die als erste und bislang einzige Sonde
2015 den Zwergplaneten Pluto besucht hat, wurde im Sommer in eine Art
Winterschlaf-Modus versetzt. Von April bis August hatte sie aktiv Daten
gesammelt. Die Datensammlung soll auch während des Winterschlafs mit einigen
Instrumenten weitergehen, allerdings werden diese Daten dann erst zur Erde
gefunkt, nachdem die Sonde wieder aufgeweckt wurde. Dies könnte Ende Juni 2026
passieren - wenn es im US-Haushalt die entsprechenden Mittel für den
Weiterbetrieb von New Horizons gibt.
(ds/2. Dezember
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
