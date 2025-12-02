Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was macht die Raumsonde New Horizons im Moment? Die Raumsonde New Horizons, die als erste und bislang einzige Sonde 2015 den Zwergplaneten Pluto besucht hat, wurde im Sommer in eine Art Winterschlaf-Modus versetzt. Von April bis August hatte sie aktiv Daten gesammelt. Die Datensammlung soll auch während des Winterschlafs mit einigen Instrumenten weitergehen, allerdings werden diese Daten dann erst zur Erde gefunkt, nachdem die Sonde wieder aufgeweckt wurde. Dies könnte Ende Juni 2026 passieren - wenn es im US-Haushalt die entsprechenden Mittel für den Weiterbetrieb von New Horizons gibt.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.