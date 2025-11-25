Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten Menschen angesichts der geringen Schwerkraft auf dem Mars dauerhaft leben? Wenn ein Mensch für längere Zeit mit geringerer oder gar keiner Schwerkraft lebt, wird es zu Veränderungen in seinem Körper kommen. Was genau aber passiert, weiß man bislang nicht. Man versucht aktuell durch verschiedene Experimente auf der Erde und im All - auf der Internationalen Raumstation ISS - mehr über diese Veränderungen herauszufinden und gleichzeitig Methoden zu entwickeln, um diesen Veränderungen vorzubeugen. So können beispielsweise gezielte Kraftübungen einer Reduzierung der Muskelmasse entgegenwirken. Es ist anzunehmen, dass man ein entsprechendes Ausgleichstraining auch für Menschen auf dem Mars entwickeln wird, doch zu den Langzeitfolgen kann man heute kaum etwa sagen.

