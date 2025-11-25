|
Könnten Menschen angesichts der
geringen Schwerkraft auf dem Mars dauerhaft leben?
Wenn ein Mensch für längere Zeit mit geringerer oder gar keiner Schwerkraft
lebt, wird es zu Veränderungen in seinem Körper kommen. Was genau aber passiert,
weiß man bislang nicht. Man versucht aktuell durch verschiedene Experimente auf
der Erde und im All - auf der Internationalen Raumstation ISS - mehr über diese
Veränderungen herauszufinden und gleichzeitig Methoden zu entwickeln, um diesen
Veränderungen vorzubeugen. So können beispielsweise gezielte Kraftübungen einer
Reduzierung der Muskelmasse entgegenwirken. Es ist anzunehmen, dass man ein
entsprechendes Ausgleichstraining auch für Menschen auf dem Mars entwickeln
wird, doch zu den Langzeitfolgen kann man heute kaum etwa sagen. (ds/25. November
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
