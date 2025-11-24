|
Hat man am Nordpol ein höheres Gewicht
als am Äquator?
Unser Gewicht, also das, was die Waage anzeigt, wenn wir uns draufstellen,
wird von mehreren Faktoren bestimmt - der wichtigste Faktor ist natürlich die
gravitative Anziehungskraft der Erde, aber auch die Anziehungskräfte von Mond
und Sonne spielen eine gewisse Rolle.
Zur Beantwortung der Frage ist aber vor allem die Zentrifugalkraft wichtig,
die durch die Erddrehung entsteht. Sie wirkt der Anziehungskraft der Erde
entgegen und ist die einzige Kraft, bei der es einen ständigen Unterschied
zwischen Polen und Äquator gibt: Am Äquator ist die Zentrifugalkraft am
stärksten, an den Polen ist sie gleich null. Deswegen zeigt die Waage etwas
weniger an, je näher wir dem Äquator kommen und mehr, je mehr wir uns den Polen
nähern - der Unterschied zwischen Äquator und Polen macht aber lediglich etwa
ein Prozent aus. (ds/24. November
2025)
