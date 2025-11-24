Anzeige
Hat man am Nordpol ein höheres Gewicht als am Äquator?

Unser Gewicht, also das, was die Waage anzeigt, wenn wir uns draufstellen, wird von mehreren Faktoren bestimmt - der wichtigste Faktor ist natürlich die gravitative Anziehungskraft der Erde, aber auch die Anziehungskräfte von Mond und Sonne spielen eine gewisse Rolle.

Zur Beantwortung der Frage ist aber vor allem die Zentrifugalkraft wichtig, die durch die Erddrehung entsteht. Sie wirkt der Anziehungskraft der Erde entgegen und ist die einzige Kraft, bei der es einen ständigen Unterschied zwischen Polen und Äquator gibt: Am Äquator ist die Zentrifugalkraft am stärksten, an den Polen ist sie gleich null. Deswegen zeigt die Waage etwas weniger an, je näher wir dem Äquator kommen und mehr, je mehr wir uns den Polen nähern - der Unterschied zwischen Äquator und Polen macht aber lediglich etwa ein Prozent aus. (ds/24. November 2025)

