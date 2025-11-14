|
Gibt es einen Moment wo überall auf der
Erde dasselbe Datum ist?
Nein, es gibt die sogenannte Datumsgrenze, die zwischen den beiden Polen der
Erde durch den Pazifischen Ozean in der Nähe des 180. Längengrads verläuft. Die
Bewohner beiderseits der Datumsgrenze haben nicht das gleiche Kalenderdatum -
auf der westlichen ist es um einen Kalendertag höher als auf der östlichen
Seite. Zum Glück gibt es hier sehr wenige bewohnte Inseln, so dass dies im
täglichen Leben kaum eine Rolle spielt. Da die Grenze aber Rücksicht auf
existierende Ländergrenzen nimmt und keine gerade Linie ist, hat das die kuriose
Folge, dass es für knapp eine Stunde - nämlich von 10:00 UTC bis unmittelbar vor
11:00 UTC - auf der Erde nicht nur zwei, sondern gleichzeitig drei verschiedene
Kalenderdaten gibt. (ds/14. November
2025)
