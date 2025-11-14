Anzeige
Gibt es einen Moment wo überall auf der Erde dasselbe Datum ist?

Nein, es gibt die sogenannte Datumsgrenze, die zwischen den beiden Polen der Erde durch den Pazifischen Ozean in der Nähe des 180. Längengrads verläuft. Die Bewohner beiderseits der Datumsgrenze haben nicht das gleiche Kalenderdatum - auf der westlichen ist es um einen Kalendertag höher als auf der östlichen Seite. Zum Glück gibt es hier sehr wenige bewohnte Inseln, so dass dies im täglichen Leben kaum eine Rolle spielt. Da die Grenze aber Rücksicht auf existierende Ländergrenzen nimmt und keine gerade Linie ist, hat das die kuriose Folge, dass es für knapp eine Stunde - nämlich von 10:00 UTC bis unmittelbar vor 11:00 UTC - auf der Erde nicht nur zwei, sondern gleichzeitig drei verschiedene Kalenderdaten gibt. (ds/14. November 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

