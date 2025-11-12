|
Bewegt sich die Erde genauso schnell um
das Zentrum der Milchstraße wie die Sonne?
Die Sonne umrundet das Zentrum das Milchstraße auf einer weiten Bahn alle 225
Millionen Jahre und hat dabei eine Geschwindigkeit von 230 Kilometern pro
Sekunde, entsprechend 828.000 Kilometern pro Stunde. Im Mittel umrundet die Erde
das Milchstraßenzentrum mit der gleichen Geschwindigkeit, weil die Erde ja
gravitativ an die Sonne gebunden ist. Will man aber zu einem bestimmten
Zeitpunkt die exakte Geschwindigkeit ausrechnen, muss man natürlich noch die
Drehung der Erde um die Sonne und um die eigene Achse berücksichtigen.
(ds/12. November
2025)
