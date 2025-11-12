Bewegt sich die Erde genauso schnell um das Zentrum der Milchstraße wie die Sonne?

Die Sonne umrundet das Zentrum das Milchstraße auf einer weiten Bahn alle 225 Millionen Jahre und hat dabei eine Geschwindigkeit von 230 Kilometern pro Sekunde, entsprechend 828.000 Kilometern pro Stunde. Im Mittel umrundet die Erde das Milchstraßenzentrum mit der gleichen Geschwindigkeit, weil die Erde ja gravitativ an die Sonne gebunden ist. Will man aber zu einem bestimmten Zeitpunkt die exakte Geschwindigkeit ausrechnen, muss man natürlich noch die Drehung der Erde um die Sonne und um die eigene Achse berücksichtigen.



