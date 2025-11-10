|
Gibt es eine Massen-Obergrenze für
Gesteinsplaneten?
Ja, allerdings handelt es sich dabei nicht um eine starre Grenze, da es auch
auf die jeweiligen Umweltbedingungen ankommt. Je massereicher ein Planet nämlich
ist, desto leichter kann er Gase anziehen, so dass seine Atmosphäre immer
dichter wird. Als größten Gesteinsplaneten könnte man also eine Welt bezeichnen,
bei der die Atmosphäre noch nicht zu dicht geworden ist. Die Grenze liegt bei
etwa fünf bis zehn Erdmasse bzw. bei 1,5 bis zwei Erdradien. Anschließend erhält
man mehr neptunähnliche Planeten. (ds/10. November
2025)
