Gibt es eine Massen-Obergrenze für Gesteinsplaneten? Ja, allerdings handelt es sich dabei nicht um eine starre Grenze, da es auch auf die jeweiligen Umweltbedingungen ankommt. Je massereicher ein Planet nämlich ist, desto leichter kann er Gase anziehen, so dass seine Atmosphäre immer dichter wird. Als größten Gesteinsplaneten könnte man also eine Welt bezeichnen, bei der die Atmosphäre noch nicht zu dicht geworden ist. Die Grenze liegt bei etwa fünf bis zehn Erdmasse bzw. bei 1,5 bis zwei Erdradien. Anschließend erhält man mehr neptunähnliche Planeten.

