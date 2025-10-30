Welche Auswirkungen hat die sich verändernde Neigung der Erdachse?

Die Neigung der Erdachse zur Erdbahnebene schwankt mit einer Periode von rund 41.000 Jahren zwischen 22,1 Grad und 24,5 Grad. Damit ändert sich auch die Stärke der Schwankungen der Strahlungsintensität in höheren geographischen Breiten im Jahresverlauf. Bei größerer Achsneigung sind die Winter in den höheren Breiten kälter und die Sommer wärmer als bei geringerer Achsneigung. Derzeit beträgt die Neigung etwa 23,4 Grad und nimmt langsam ab. Der minimale Wert wird in etwa 8000 Jahren erreicht sein.



