Welche Auswirkungen hat die sich
verändernde Neigung der Erdachse?
Die Neigung der Erdachse zur Erdbahnebene schwankt mit einer Periode von rund
41.000 Jahren zwischen 22,1 Grad und 24,5 Grad. Damit ändert sich auch die
Stärke der Schwankungen der Strahlungsintensität in höheren geographischen
Breiten im Jahresverlauf. Bei größerer Achsneigung sind die Winter in den
höheren Breiten kälter und die Sommer wärmer als bei geringerer Achsneigung.
Derzeit beträgt die Neigung etwa 23,4 Grad und nimmt langsam ab. Der minimale
Wert wird in etwa 8000 Jahren erreicht sein. (ds/30. Oktober
2025)
