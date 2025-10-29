Könnte ein Astronaut auf einem kleinen Asteroiden mit einem kräftigen Sprung dessen Fluchtgeschwindigkeit erreichen?

Ja, das sollte bei einem kleinen Asteroiden problemlos möglich sein: Aufgrund seiner geringen Masse hat ein Asteroid auch eine deutlich geringere Anziehungskraft und damit eine geringere Fluchtgeschwindigkeit. Das macht auch eine Landung auf einem Asteroiden so anspruchsvoll und erfordert zusätzliche Maßnahmen, damit die Sonde nach dem Aufsetzen nicht wieder abprallt und ins All entschwindet. Je nach Sprungkraft sollte es einem Menschen möglich sein, der Anziehungskraft eines Asteroiden mit bis zu einigen Kilometern Durchmesser nur mit Muskelkraft zu entkommen.



