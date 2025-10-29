|
Könnte ein Astronaut auf einem kleinen
Asteroiden mit einem kräftigen Sprung dessen Fluchtgeschwindigkeit erreichen?
Ja, das sollte bei einem kleinen Asteroiden problemlos möglich sein: Aufgrund
seiner geringen Masse hat ein Asteroid auch eine deutlich geringere
Anziehungskraft und damit eine geringere Fluchtgeschwindigkeit. Das macht auch
eine Landung auf einem Asteroiden so anspruchsvoll und erfordert zusätzliche
Maßnahmen, damit die Sonde nach dem Aufsetzen nicht wieder abprallt und ins All
entschwindet. Je nach Sprungkraft sollte es einem Menschen möglich sein, der
Anziehungskraft eines Asteroiden mit bis zu einigen Kilometern Durchmesser nur
mit Muskelkraft zu entkommen.(ds/29. Oktober
2025)
