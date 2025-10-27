Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten Bärtierchen auf dem Mars überleben? Das ist nicht ausgeschlossen, zählen die winzigen Bärtierchen doch zu den widerstandsfähigsten Lebewesen, die man kennt. So wurden sie beispielsweise schon in den Weltraum "ausgesetzt" und lebten - auf die Erde zurückgebracht - einfach weiter. Auch mit toxischen Bedingungen, wie man sie vermutlich auf dem Mars findet, hat man sie schon konfrontiert und selbst diese konnten sie überstehen. Allerdings "leben" sie unter extremen Umweltbedingungen nicht wirklich, sondern versetzen sich in eine Art Ruhestadium. Sobald die Umweltbedingungen dann besser werden, können sie binnen kurzen Zeit wieder zum aktiven Leben zurückkehren.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.