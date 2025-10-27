|
|
Könnten Bärtierchen auf dem Mars
überleben?
Das ist nicht ausgeschlossen, zählen die winzigen Bärtierchen doch zu den
widerstandsfähigsten Lebewesen, die man kennt. So wurden sie beispielsweise
schon in den Weltraum "ausgesetzt" und lebten - auf die Erde zurückgebracht -
einfach weiter. Auch mit toxischen Bedingungen, wie man sie vermutlich auf dem
Mars findet, hat man sie schon konfrontiert und selbst diese konnten sie
überstehen. Allerdings "leben" sie unter extremen Umweltbedingungen nicht
wirklich, sondern versetzen sich in eine Art Ruhestadium. Sobald die
Umweltbedingungen dann besser werden, können sie binnen kurzen Zeit wieder zum
aktiven Leben zurückkehren. (ds/27. Oktober
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|