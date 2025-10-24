Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann es im Universum auch pinke oder grüne Sterne geben? Die Farbe eines Sterns hängt von der Temperatur seiner sichtbaren Oberfläche ab. Die Sterne mit der geringsten Oberflächentemperatur erscheinen rötlich, andere Sterne wie etwa unsere Sonne gelblich-weiß, sehr heiße Sterne schließlich bläulich. Das ist ganz ähnlich wie ein Stück Eisen, das man auf hohe Temperaturen erhitzt: Es wird - bevor es schließlich schmilzt - erst rötlich glühen, dann orange und schließlich bläulich-weiß. Sterne geben allerdings nicht nur Licht einer bestimmten Wellenlänge ab, sondern senden Photonen mit ganz verschiedenen Wellenlängen aus. Mit der Temperatur ihrer Oberfläche ändert sich lediglich die Wellenlänge, bei der sie das meiste Licht abstrahlen. Ein Stern wie die Sonne sendet dabei die meisten Photonen im bläulich-grünen Bereich des Spektrums aus. Trotzdem erscheint sie uns weder bläulich noch grün und das liegt daran, dass sie noch immer Licht in anderen Wellenlängen aussendet. In unserem Auge werden diese Farbinformationen dann kombiniert und wir sehen ein Objekt, das uns - im Fall der Sonne - gelblich-weiß erscheint. Ganz egal, wie man die Temperatur eines Sterns wählt, man wird es aber nie schaffen, eine Kombination von Wellenlängen zu bekommen, die für das menschliche Auge grün oder pink aussehen, weswegen es Sterne in diesen Farben auch nicht gibt. Es gibt natürlich rötlich-pinke Nebel, allerdings leuchtet hier das Gas des Nebels und nicht ein Stern.

