Warum lässt sich manchmal nur sehr
ungenau berechnen, wann ein Komet wieder ins innere Sonnensystem kommt?
Wenn ein Komet neu entdeckt wird, ist seine Bahn oft noch nicht hinreichend
genau bekannt. So ist es dann schwierig, die genaue Umlaufperiode zu berechnen.
Manchmal werden Kometen auf ihrer Bahn durch das innere Sonnensystem zudem auch
abgelenkt, verändern ihre Bahn also, wenn sie etwa dem Jupiter zu nahe kommen.
Auch dies lässt sich natürlich nur berechnen, wenn man die eigentliche Bahn
relativ genau kennt. Es ist mit Kometen genau wie mit neuentdeckten Asteroiden -
je öfter man sie entlang ihrer Bahn beobachtet hat, desto genauer wird die
Prognose. (ds/23. Oktober
2025)
