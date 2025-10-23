Warum lässt sich manchmal nur sehr ungenau berechnen, wann ein Komet wieder ins innere Sonnensystem kommt?

Wenn ein Komet neu entdeckt wird, ist seine Bahn oft noch nicht hinreichend genau bekannt. So ist es dann schwierig, die genaue Umlaufperiode zu berechnen. Manchmal werden Kometen auf ihrer Bahn durch das innere Sonnensystem zudem auch abgelenkt, verändern ihre Bahn also, wenn sie etwa dem Jupiter zu nahe kommen. Auch dies lässt sich natürlich nur berechnen, wenn man die eigentliche Bahn relativ genau kennt. Es ist mit Kometen genau wie mit neuentdeckten Asteroiden - je öfter man sie entlang ihrer Bahn beobachtet hat, desto genauer wird die Prognose.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.