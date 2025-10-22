Anzeige
Frag astronews.com
Gibt es außerhalb unseres Sonnensystems noch mehr Planeten, die wie die Erde bewohnt sind?

Das ist eine Frage, die ganz viele Menschen und auch die Wissenschaft brennend interessiert. Die ehrliche Antwort ist: Man weiß es bislang nicht. Man kennt aktuell nur einen Planeten, auf dem sich Leben entwickelt hat und der bewohnt ist. Andere Orte mit Leben - auch mit primitivem Leben - kennt man bislang nicht, weder im Sonnensystem noch darüber hinaus.

Man kennt aber unzählige Planeten um andere Sterne und einige davon haben auch das Potential für eine lebensfreundliche Umgebung. Aber ob dies allein schon ausreicht, damit sich Leben entwickeln konnte oder ob noch andere Kriterien erfüllt sein müssen, weiß man nicht. Auf der anderen Seite ist das Universum so groß, dass es unwahrscheinlich erscheint, dass tatsächlich die Erde der einzige Ort sein soll, auf dem es Leben gibt. Ob dieses andere Leben uns dann aber so nah ist, dass wir es entdeckten oder gar mit ihm kommunizieren können, ist allerdings mehr als zweifelhaft. (ds/22. Oktober 2025)

