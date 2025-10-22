|
Gibt es außerhalb unseres Sonnensystems
noch mehr Planeten, die wie die Erde bewohnt sind?
Das ist eine Frage, die ganz viele Menschen und auch die Wissenschaft
brennend interessiert. Die ehrliche Antwort ist: Man weiß es bislang nicht. Man
kennt aktuell nur einen Planeten, auf dem sich Leben entwickelt hat und der
bewohnt ist. Andere Orte mit Leben - auch mit primitivem Leben - kennt man
bislang nicht, weder im Sonnensystem noch darüber hinaus.
Man kennt aber unzählige Planeten um andere Sterne und einige davon haben
auch das Potential für eine lebensfreundliche Umgebung. Aber ob dies allein
schon ausreicht, damit sich Leben entwickeln konnte oder ob noch andere
Kriterien erfüllt sein müssen, weiß man nicht. Auf der anderen Seite ist das
Universum so groß, dass es unwahrscheinlich erscheint, dass tatsächlich die Erde
der einzige Ort sein soll, auf dem es Leben gibt. Ob dieses andere Leben uns
dann aber so nah ist, dass wir es entdeckten oder gar mit ihm kommunizieren
können, ist allerdings mehr als zweifelhaft. (ds/22. Oktober
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
