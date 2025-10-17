Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist Jupiter ein gescheiterter Stern? Als "gescheiterten Stern" oder "gescheiterte Sonne" bezeichnet man in der Regel sogenannte Braune Zwerge, von denen man annimmt, dass sie ganz ähnlich wie ein Stern entstehen, aber dabei nicht ausreichend groß werden konnten, um die nuklearen Fusionsprozesse von Wasserstoff zu Helium in ihrem Inneren zünden zu können. Braune Zwerge haben mindestens die etwa 13-fache Masse des Jupiter. Von daher fällt der größte Planet unseres Sonnensystems nicht in diese Kategorie.

