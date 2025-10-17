|
|
Ist Jupiter ein gescheiterter Stern?
Als "gescheiterten Stern" oder "gescheiterte Sonne" bezeichnet man in der
Regel sogenannte Braune Zwerge, von denen man annimmt, dass sie ganz ähnlich wie
ein Stern entstehen, aber dabei nicht ausreichend groß werden konnten, um die
nuklearen Fusionsprozesse von Wasserstoff zu Helium in ihrem Inneren zünden zu
können. Braune Zwerge haben mindestens die etwa 13-fache Masse des Jupiter. Von
daher fällt der größte Planet unseres Sonnensystems nicht in diese Kategorie.
(ds/17. Oktober
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|