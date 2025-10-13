|
Könnte einer der Monde um die äußeren
Planeten ein Zufluchtsort für die Menschheit werden, wenn die Sonne zum Roten
Riesen wird?
Grundsätzlich ist es möglich, dass einige der Monde um Jupiter, Saturn oder
auch um Uranus oder Neptun in Zukunft für einige Zeit deutlich
lebensfreundlichere Bedingungen aufweisen als sie es heute tun - dann nämlich,
wenn sich die Sonne zum Roten Riesen ausdehnt und dabei Merkur und Venus und
vielleicht sogar die Erde verschluckt.
Doch als Zufluchtsort für die Menschheit dürfte keiner der Monde im äußeren
Sonnensystem taugen: Auch wenn sie vielleicht lebensfreundlicher wären, dürften
sie für Menschen noch immer nicht wirklich bewohnbar sein. Sie entwickeln sich
nämlich auch in Zukunft nicht zu einer zweiten Erde.
Und es gibt noch einen weiteren Grund: Die Helligkeit der Sonne nimmt ganz
allmählich zu. Das führt dazu, dass es im Laufe von Millionen Jahren auf der
Erde immer heißer wird. Irgendwann ist es hier so warm, dass das Wasser
verdampfen und Leben nicht mehr möglich sein wird. Das ist bereits in einigen
Hundert Millionen Jahren der Fall und damit deutlich vor der Zeit, in der sich
die Sonne zum Roten Riesen aufbläht. (ds/13. Oktober
2025)
