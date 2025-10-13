Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Könnte einer der Monde um die äußeren Planeten ein Zufluchtsort für die Menschheit werden, wenn die Sonne zum Roten Riesen wird?

Grundsätzlich ist es möglich, dass einige der Monde um Jupiter, Saturn oder auch um Uranus oder Neptun in Zukunft für einige Zeit deutlich lebensfreundlichere Bedingungen aufweisen als sie es heute tun - dann nämlich, wenn sich die Sonne zum Roten Riesen ausdehnt und dabei Merkur und Venus und vielleicht sogar die Erde verschluckt.

Doch als Zufluchtsort für die Menschheit dürfte keiner der Monde im äußeren Sonnensystem taugen: Auch wenn sie vielleicht lebensfreundlicher wären, dürften sie für Menschen noch immer nicht wirklich bewohnbar sein. Sie entwickeln sich nämlich auch in Zukunft nicht zu einer zweiten Erde.

Und es gibt noch einen weiteren Grund: Die Helligkeit der Sonne nimmt ganz allmählich zu. Das führt dazu, dass es im Laufe von Millionen Jahren auf der Erde immer heißer wird. Irgendwann ist es hier so warm, dass das Wasser verdampfen und Leben nicht mehr möglich sein wird. Das ist bereits in einigen Hundert Millionen Jahren der Fall und damit deutlich vor der Zeit, in der sich die Sonne zum Roten Riesen aufbläht. (ds/13. Oktober 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.