Könnte einer der Monde um die äußeren Planeten ein Zufluchtsort für die Menschheit werden, wenn die Sonne zum Roten Riesen wird? Grundsätzlich ist es möglich, dass einige der Monde um Jupiter, Saturn oder auch um Uranus oder Neptun in Zukunft für einige Zeit deutlich lebensfreundlichere Bedingungen aufweisen als sie es heute tun - dann nämlich, wenn sich die Sonne zum Roten Riesen ausdehnt und dabei Merkur und Venus und vielleicht sogar die Erde verschluckt. Doch als Zufluchtsort für die Menschheit dürfte keiner der Monde im äußeren Sonnensystem taugen: Auch wenn sie vielleicht lebensfreundlicher wären, dürften sie für Menschen noch immer nicht wirklich bewohnbar sein. Sie entwickeln sich nämlich auch in Zukunft nicht zu einer zweiten Erde. Und es gibt noch einen weiteren Grund: Die Helligkeit der Sonne nimmt ganz allmählich zu. Das führt dazu, dass es im Laufe von Millionen Jahren auf der Erde immer heißer wird. Irgendwann ist es hier so warm, dass das Wasser verdampfen und Leben nicht mehr möglich sein wird. Das ist bereits in einigen Hundert Millionen Jahren der Fall und damit deutlich vor der Zeit, in der sich die Sonne zum Roten Riesen aufbläht.

